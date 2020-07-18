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    18 июля 2020, 22:39

    Тысячи азербайджанцев записались в армию из-за конфликта с Арменией. Среди них — актеры и модели

    Кирилл Фролов

    Более 23,5 тысяч азербайджанцев выразили желание добровольно служить в армии. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в государственном ведомстве по мобилизации и призыву.
    Тысячи азербайджанцев записались в армию из-за конфликта с Арменией. Среди них — актеры и модели

    Граждане обращались в местные военкоматы, а также в электронном порядке, и «были зарегистрированы в соответствующей форме».

    Среди записавшихся добровольцами есть и азербайджанские знаменитости, добавили в пресс-службе.

    Как сообщал «Sputnik Азербайджан», среди желающих служить оказались народный артист республики Фаиг Агаев, рэпер Qurd (Фарид Эминов), модель Самира Алиева, поэт Шахрияр Дель Герани (Гаджизаде), актер Ильгар Мусаев.

    Добровольцев призовут в армию в случае объявления мобилизации, а также если войска будут нуждаться в дополнительных силах.

    12 июля на армяно-азербайджанской границе начались боестолкновения. В общей сложности погибли 20 военных. Стороны обвиняли друг друга в развязывании конфликта. 17 июля власти Азербайджана и Армении заявили о стабилизации ситуации.