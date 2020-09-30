Азербайджан представил свою версию крушения Су-25

Штурмовик Военно-воздушных сил Армении разбился в Карабахе. В Баку отвергли заявления о том, что самолет сбили принадлежащие Турции истребители F-16.

Помощник президента Азербайджана и заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев представил версию государства о том, что произошло с Су-25. Его слова привело РИА «Новости».

«Заявления о том, что принадлежащие ВС Турции F-16 сбили армянский самолет Су-25, — абсурд и очередная дезинформация Армении», — подчеркнул Гаджиев.

Азербайджанская сторона считает, что штурмовики поднялись в воздух на территории Армении 29 сентября. Оба самолета взорвались после того, как врезались в гору.

«Руководство Армении выдает неправильную информацию своим гражданам, общественности», — сказал Гаджиев. Он предложил Еревану сообщить данные о втором самолете и управлявшем им пилоте, а не обвинять «другие стороны».

О крушении Су-25 во время отражения атаки со стороны Азербайджана стало известно накануне. Минобороны Армении показало снимки уничтоженного истребителя и назвало имя погибшего пилота.

В Ереване считают, что военный самолет был сбит турецким истребителем F-16, нарушившим воздушное пространство Армении. В МИД страны заметили, что турецкая авиация не впервые появилась с того момента, как конфликт вокруг Нагорного Карабаха получил новый виток.