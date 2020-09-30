Армения показала фото обломков штурмовика Су-25. В его крушении винят турецкий F-16

Самолет Военно-воздушных сил Армении Су-25 был сбит в минувший вторник, 29 сентября, во время отражения атаки со стороны Азербайджана. Снимки уничтоженного самолета опубликовало Министерство обороны Армении.

На опубликованных кадрах видно, что от военного самолета остались только обгоревшие обломки. От удара несколько частей просто отвалились.

Сегодня Министерство иностранных дел Армении назвало имя пилота, который управлял Су-25.

«Погиб пилот Вооруженных сил Армении майор Валерий Данелин», — процитировал сообщение ведомства «Интерфакс».

Ереван заявил, что военный самолет сбил турецкий истребитель F-16, который нарушил воздушное пространство Армении. В МИД заявили, что это не первое появление турецкой авиации в новом витке конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

«Турецкие Военно-воздушные силы оказывают поддержку с воздуха наступательным действиям Вооруженных сил Азербайджана, пролетают вдоль линии соприкосновения карабахских и азербайджанских сил, вдоль границы Армении и Турции», — заявили в министерстве.

После крушения Су-25 Минобороны Армении заявило, что за атакой стоит турецкий истребитель F-16, вылетевший из аэропорта азербайджанского города Гянджа. Иностранный борт пересек границу и пролетел вглубь территории на 60 километров.

Анкара и Баку заявили, что сообщения об использовании истребителей F-16 не соответствуют действительности. В пресс-службе Азербайджана назвали заявление Армении ложью и фантазиями.

В Армии обороны Нагорного Карабаха заявили, что турецкий истребитель F-16 использовался в воздушном пространстве непризнанной республики.

Боевые столкновения между армиями Азербайджана, Карабаха и Армении начались в конце прошлой недели. Участники обвинили друг друга в нарушении перемирия на приграничных территориях. По мнению Баку, армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения. Ереван заявил, что военные применили авиацию для ударов по населенным пунктам Нагорного Карабаха. Конфликт уже привел к жертвам среди мирного населения.

Турция заявила о своей поддержке Азербайджана. Москва призвала воюющих прекратить конфликт и начать переговоры для поиска дипломатического выхода из ситуации.