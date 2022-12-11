Мир 11 декабря 2022, 18:27 Азербайджан потребовал у России дать доступ к месторождениям в Карабахе МИД: Азербайджан передал России ноту из-за инцидента на рудниках в Карабахе РИА «Новости»

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Азербайджанское Министерство иностранных дел передало России ноту в связи с ситуацией с месторождениями Гызылбулаг и Дамирли в Нагорном Карабахе. Об этом заявил руководитель пресс-службы МИД страны Айхана Гаджизаде.

В Азербайджане потребовали, чтобы российская сторона предоставила представителям Баку доступ к залежам Гызылбулаг и Дамирли. За этот регион ответственность несут миротворцы из России.

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«Призываем в соответствии с достигнутыми договоренностями обеспечить доступ представителей Азербайджана к указанным месторождениям», — сказано в официальном сообщении.

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В субботу, 10 декабря, представители Азербайджана приехали на месторождения в зоне ответственности российских миротворцев, чтобы провести мониторинг в связи с возможной незаконной добычей там ресурсов. Местные активисты не пустили их на рудники.

Президент России Владимир Путин и глава армянского кабмина Никол Пашинян провели телефонный разговор в рамках заседания ЕАЭС. В ходе беседы лидеры стран обсудили тему напряженной обстановки в Нагорном Карабахе.