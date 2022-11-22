Власть 22 ноября 2022, 21:20 Путин и Алиев обсудили договоренности по Карабаху в телефонном разговоре Президент Путин и лидер Азербайджана Алиев обсудили сочинские договоренности по Карабаху РИА «Новости»

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Нагорный Карабах стал главной темой телефонных переговоров президента России Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Главы двух государств обсудили выполнение договоренностей, к которым пришли в рамках саммита в Сочи 31 октября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Также лидеры двух стран отметили важность продолжения работы в формате трех стран (Россия, Азербайджан, Армения) для обеспечения безопасности на границе двух республик и восстановления транспортных связей на Южном Кавказе.

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Кроме того, Путин и Алиев обсудили вопрос дальнейшего сотрудничества России и Азербайджана в энергетической сфере.

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На саммите в Сочи президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху. Одним из пунктов стал отказ от применения военной силы на территории непризнанной республики.

Владимир Путин отметил, что в итоговую версию заявления не вошли некоторые пункты, которые ранее работали на уровне специалистов.

Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года. Но этой осенью на приграничной территории произошло новое обострение. Стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Для разрешения конфликта на линию разграничения прибыла миссия Организации Договора о коллективной безопасности.