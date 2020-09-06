Азербайджан отказался от участия в военных учениях «Кавказ-2020» в России

Азербайджанские военные не будут участвовать в международных учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре. Баку пришлет на мероприятие своих наблюдателей.

«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях „Кавказ-2020“, которые пройдут в России в сентябре этого года. На вышеуказанные учения планируется направить двух военнослужащих в качестве наблюдателей», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы военного ведомства республики.

В Минобороны Азербайджана не объяснили это решение.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главы военных ведомств стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились провести первые совместные учения во время маневров «Кавказ-2020». Информации о том, в какой форме пройдут учения, пока нет.

Командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут на юге России в конце сентября. Планировалось, что в них примут участие военные из Индии. Министерство обороны Индии приняло решение пропустить это мероприятие из-за пандемии коронавируса и сложностей в переброске войск в связи с ограничениями.