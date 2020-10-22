Азербайджан никогда на согласится на референдум в Карабахе

Азербайджан никогда не согласится на проведение референдума на самоопределение в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев.

При этом Алиев не исключил, что в Карабахе может быть создана культурная автономия армян, передает РИА «Новости».

Президент Азербайджана также заявил, что готов обсудить ситуацию в Нагорном Карабахе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на общей встрече с Москве. Но пока ему не поступало такого приглашения.

«Такие встречи происходили и раньше. Все зависит от повестки. К сожалению, перспективы мирного урегулирования конфликта с нынешним правительством Армении очень далеки», — добавил Ильхам Алиев.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился вновь в конце сентября. С тех пор на линии соприкосновения идут бои. Мировое сообщество призвало обе стороны прекратить военные действия, но пока это особо не помогает. Россия выступила посредником в трехсторонних переговорах по обсуждению перемирия с 10 октября. Однако обе стороны сразу же его нарушили.