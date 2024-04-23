23 апреля 2024, 18:26
Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС — Алиев
Алиев: у Азербайджана нет планов по вступлению в ЕАЭС
У Азербайджана нет планов по вступлению в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом на международной конференции в Баку заявил президент республики Ильхам Алиев.
«На данный момент у нас нет таких планов. Однако нельзя говорить, что такая перспектива не станет вероятным предметом для обсуждения в будущем», — отметил он.
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Азербайджанский лидер подчеркнул, что все будет зависеть от дополнительных экономических выгод для страны в случае более близкой интеграции с сообществом.
«Если увидим их, то определенные решения примем. Если же нет, то нас вполне удовлетворит тот уровень сотрудничества, который уже есть на данный момент», — добавил Алиев.
Президент Азербайджана заявлял ранее, что никакого табу в вопросе сближения страны с ЕАЭС нет. По его словам, все определит конкретная экономическая обстановка.
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Евразийский экономический союз
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