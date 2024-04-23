Мир 23 апреля 2024, 17:52 Азербайджан и Армения установили первый столб на границе после делимитации Согласованный участок границы Армении и Азербайджана разделил первый столб Аппарат Президента Республики Армения

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Пограничный столб установили на спорном участке границы между Азербайджаном и Арменией после проведенной делимитации. Об этом сообщило издание Turan со ссылкой на пресс-службу азербайджанского вице-премьера Шахина Мустафаева.

Место для установки разделяющего республики столба определили на координатам, установленным в ходе геодезических измерений.

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«На армяно-азербайджанской границе после геодезических измерений и уточнения координат установлен первый пограничный столб», — заявили в пресс-службе.

Новая граница прошла по территории четырех сел, которые Армения вернула Азербайджану после последнего обострения в Нагорном Карабахе.

Названий четырех сел в правительстве Азербайджана не привели. По данным СМИ, речь идет о населенных пунктах, расположенных в Тавушской области. До многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе они находились на территории Азербайджана.

Демаркацию государственной границе и передачу территорий жители Армении встретили массовыми протестами. Демонстранты заблокировали участок автотрасс между селами Воскепар и Киранц.