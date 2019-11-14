Азаров поразился идее Вакарчука по возвращению Донбасса
ВСУ Украины и Генштаб должны готовиться к силовому возвращению Донбасса, считает депутат Верховной рады от партии «Голос», певец Святослав Вакарчук. На его заявление ответил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Своим мнением он поделился в Twitter, сообщил «Царьград».
«То есть он готов пожертвовать тысячами украинцев ради совершенно неосуществимой идеи?! Как легко распоряжаться чужими жизнями, да, господин Вакарчук?» — написал Азаров.
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Ранее Вакарчук перечислил три варианта «освобождения» Донбасса. Один из них — начало военной операции. Кроме того, депутат предложил вернуть земли на юго-востоке страны с помощью выполнения Минских соглашений. Но этот путь «навязывает Россия», поэтому Киев потеряет независимость и суверенитет. Последнее предложение — постепенное усиление армии и экономики. Таким образом, власти подготовятся к дипломатическому или иному способу решения проблемы.