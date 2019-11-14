Азаров поразился идее Вакарчука по возвращению Донбасса

«То есть он готов пожертвовать тысячами украинцев ради совершенно неосуществимой идеи?! Как легко распоряжаться чужими жизнями, да, господин Вакарчук?» — написал Азаров.

Киев избегает возобновления соцвыплат жителям Донбасса — полпред ДНР Подробнее

Ранее Вакарчук перечислил три варианта «освобождения» Донбасса. Один из них — начало военной операции. Кроме того, депутат предложил вернуть земли на юго-востоке страны с помощью выполнения Минских соглашений. Но этот путь «навязывает Россия», поэтому Киев потеряет независимость и суверенитет. Последнее предложение — постепенное усиление армии и экономики. Таким образом, власти подготовятся к дипломатическому или иному способу решения проблемы.