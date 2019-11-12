Вакарчук рассказал, как закончится конфликт в Донбассе

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины так или иначе завершится. События могут развиваться по нескольким сценариям. Один из них — начало военной операции.

О вариантах того, что будет происходить в Донбассе, рассказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV депутат Верховной рады, лидер партии «Голос» и вокалист группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Ее запись опубликована на YouTube.

По мнению Вакарчука, вероятным исходом могли стать военные действия. Операция на границе способствовала бы «победному завершению войны». Политик заметил, что сейчас подобное возможно вряд ли. Несмотря на это к такому сценарию должны быть готовы как Генштаб, так и армия.

Выполнение Минских соглашений могло бы стать вторым вариантом разрешения конфликта. Подобный путь, заметил депутат Рады, «навязывает Россия». В итоге это, вероятно, приведет к тому, что Украина потеряет независимость и суверенитет.

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«Аннексированные территории», заключил он, есть шанс вернуть и еще одним способом. Например, постепенно усиливать армию и экономику. Так Киев будет готов к дипломатическому или иному пути решения проблемы.

Последний путь Вакарчук назвал наиболее болезненным. Более того, приемлемым он покажется далеко не всем, но кажется наиболее реалистичным. Такой вариант поддерживает большинство украинцев.