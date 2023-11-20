20 ноября 2023, 16:56
«АвтоВАЗ» пожаловался на массовые отказы от сотрудничества из-за санкций США
Глава «АвтоВАЗа» Соколов: санкции США привели к блокировке платежей компании
Сентябрьские санкции США против «АвтоВАЗа» обернулись блокировкой платежей банками как недружественных, так и дружественных государств. Из-за этого число отказов от сотрудничества с концерном выросло в несколько раз, Об этом на парламентских слушаниях в Совфеде заявил глава компании Максим Соколов. Его процитировал РБК.
«Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом», — рассказал Соколов.
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По его словам, иностранные банки нередко стали блокировать исходящие и входящие платежи.
Несмотря на это, глава российского концерна анонсировал начало серийного производства электрической модели Lada Largus (Lada e-Largus). Его запланировали на первую половину 2024 года. Опытная партия включит в себя около 30 машин.
Соколов подчеркнул, что данная модель авто является товарной. Ее отдадут подведомственным организациям или самой структуре «АвтоВАЗа», однако в дилерские центры машина не попадет.
В сентябре Минфин США включил в антироссийские санкционные списки компании «АвтоВАЗ», «Москвич», «Трансмашхолдинг», «Автодор» и НПО «Сатурн».
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