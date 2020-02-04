Авторы украинского учебника объяснили появление Киану Ривза на фото 1932 года

Авторы украинского учебника по «Всемирной истории» для старших классов поместили на его страницах знаменитую фотографию «Обед на небоскребе». Но с маленьким дополнением в виде Киану Ривза, которого в оригинале, конечно же, не было. Оказалось, ошибку допустили намеренно.

На оригинале фотографии 1932 года запечатлены американские рабочие, участвующие в строительстве «RCA Buildings», являющегося частью Рокфеллер-центра. Они обедают на высоте более 200 метров. Но на фото в учебнике рядом со строителями сидит и грустный Ривз.

«Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, „дополненной“ Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его», — объяснил один из авторов учебника, Игорь Щупак на своей странице в Facebook.

По его словам, это поможет привлечь внимание детей к истории, а мемы и исторические анекдоты помогут легче воспринимать информацию. К слову, актера на фотографии заметил ученик десятого класса в прошлом году.

«Остается только поблагодарить Киану Ривза за то, что он привлек внимание к учебе, к истории. Возможно, кто-то снова возьмет учебник истории в свои руки, и это будут не только дети. Кстати, предлагаю найти еще мемы и „противоречивые детали“ среди иллюстраций к учебнику „Всемирная история“ для 10 класса. Интересно? — Надеюсь!» — указал Щупак.

«360» подобрал еще несколько исторических снимков, где актер пришелся бы кстати.