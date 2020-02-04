    04 февраля 2020, 20:14

    Авторы украинского учебника объяснили появление Киану Ривза на фото 1932 года

    Александра Каширина

    Авторы украинского учебника по «Всемирной истории» для старших классов поместили на его страницах знаменитую фотографию «Обед на небоскребе». Но с маленьким дополнением в виде Киану Ривза, которого в оригинале, конечно же, не было. Оказалось, ошибку допустили намеренно.
    Авторы украинского учебника объяснили появление Киану Ривза на фото 1932 года

    На оригинале фотографии 1932 года запечатлены американские рабочие, участвующие в строительстве «RCA Buildings», являющегося частью Рокфеллер-центра. Они обедают на высоте более 200 метров. Но на фото в учебнике рядом со строителями сидит и грустный Ривз.

    «Когда дизайнер учебника, который вместе со мной подбирал иллюстрации к книге, показал мне страницу с фотографией, „дополненной“ Киану Ривзом, я сначала не увидел этой маленькой фигурки. Но потом, заметив мем, предложил оставить его», — объяснил один из авторов учебника, Игорь Щупак на своей странице в Facebook.

    По его словам, это поможет привлечь внимание детей к истории, а мемы и исторические анекдоты помогут легче воспринимать информацию. К слову, актера на фотографии заметил ученик десятого класса в прошлом году.

    «Остается только поблагодарить Киану Ривза за то, что он привлек внимание к учебе, к истории. Возможно, кто-то снова возьмет учебник истории в свои руки, и это будут не только дети. Кстати, предлагаю найти еще мемы и „противоречивые детали“ среди иллюстраций к учебнику „Всемирная история“ для 10 класса. Интересно? — Надеюсь!» — указал Щупак.

    «360» подобрал еще несколько исторических снимков, где актер пришелся бы кстати.