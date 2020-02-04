Киану Ривз — путешественник во времени. Новые фото для украинских учебников
Допустим, нам нужно выпустить учебник по физике. Кто сразу приходит на ум? Альберт Эйнштейн. Ему точно посвятим не один параграф. А без знаменитой фотографии, где он высовывает язык, обойтись нельзя.
Оригинальный снимок сделал Артур Сасс 14 марта 1951 года. Назойливый журналист сфотографировал Эйнштейна в машине после его дня рождения. Рядом с ним — по обеим сторонам — сидели супруги Эйделот. Или там был Киану?
Это можно объяснить одной теорией. По ней Киану Ривз не стареет, потому что он путешественник во времени. Посмотрите сами.
Раз так, то, может, и эти исторические фото пригодятся для учебников? Знаменитый снимок целующихся моряка и медсестры сделал фотограф Альфред Эйзенштадт 14 августа 1945 года. В тот день на улицы Нью-Йорка вышли тысячи человек, все радовались победе над Японией во Второй мировой войне. Похоже, одним из них был и Киану.
А этот кадр больше похоже на фотобомбинг, когда кто-то портит чужой снимок. Оригинальное фото сделали 15 сентября 1954 года, тоже в Нью-Йорке. Образ Мерилин Монро с развевающейся юбкой над решеткой стал знаковым образом XX века. Киану мимо проходил или специально влез в кадр, как думаете?
Ранее украинские СМИ рассказали об учебнике истории, в котором вместо оригинального снимка использовали фотожабу с Киану Ривзом. Авторы обратились к мему про пирожок. Но пока они и представители Минобразования Украины никак не прокомментировали ошибку.