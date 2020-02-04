Допустим, нам нужно выпустить учебник по физике. Кто сразу приходит на ум? Альберт Эйнштейн. Ему точно посвятим не один параграф. А без знаменитой фотографии, где он высовывает язык, обойтись нельзя.

Так могли бы выглядеть учебники по физике на Украине. Киану Ривз и Альберт Эйнштейн — два удивительных человека вместе

Оригинальный снимок сделал Артур Сасс 14 марта 1951 года. Назойливый журналист сфотографировал Эйнштейна в машине после его дня рождения. Рядом с ним — по обеим сторонам — сидели супруги Эйделот. Или там был Киану?

Это можно объяснить одной теорией. По ней Киану Ривз не стареет, потому что он путешественник во времени. Посмотрите сами.

Киану Ривз просто не умеет стареть

Раз так, то, может, и эти исторические фото пригодятся для учебников? Знаменитый снимок целующихся моряка и медсестры сделал фотограф Альфред Эйзенштадт 14 августа 1945 года. В тот день на улицы Нью-Йорка вышли тысячи человек, все радовались победе над Японией во Второй мировой войне. Похоже, одним из них был и Киану.

«Поцелуй на Таймс-сквер», версия с Киану Ривзом, который говорит: «Вы потрясающие!»

А этот кадр больше похоже на фотобомбинг, когда кто-то портит чужой снимок. Оригинальное фото сделали 15 сентября 1954 года, тоже в Нью-Йорке. Образ Мерилин Монро с развевающейся юбкой над решеткой стал знаковым образом XX века. Киану мимо проходил или специально влез в кадр, как думаете?

«Сфоткай меня, потом внукам показывать буду»

Ранее украинские СМИ рассказали об учебнике истории, в котором вместо оригинального снимка использовали фотожабу с Киану Ривзом. Авторы обратились к мему про пирожок. Но пока они и представители Минобразования Украины никак не прокомментировали ошибку.