В Берлине прошел автопробег в защиту русскоязычного населения страны. В акции было задействовано несколько сотен автомобилей, участие в мероприятии приняли около 900 человек. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Большинство машин были украшены российскими флагами. На них также были надписи: «Прекратите ненавидеть россиян». Лозунгами акции также стали: «Нет дискриминации!» и «Нет пропаганде в школе!», отмечается в сообщении.

В начале марта акцию в поддержку России устроили в Черногории. В Подгорице люди вышли к зданию республиканского парламента. Аналогичное мероприятие прошло и в приморском городе Бар. Участники принесли с собой плакаты с надписью «Молись богу, держись России», а также российские и сербские флаги.

На последнем голосовании Генассамблеи ООН из 47 африканских стран 31 отказалась поддержать резолюцию с осуждением России за специальную операцию. Представитель президента России по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов отметил, что теперь можно с уверенностью утверждать, что времена политического и экономического шантажа ушли в прошлое окончательно.