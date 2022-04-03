Африка в ООН отказалась осудить РФ за спецоперацию. Вот почему страны приняли такое решение

Большая часть африканских стран на заседании Генассамблеи ООН отказались от поддержки резолюции, осуждающей Россию за спецоперацию на Украине. Это уже второй случай, когда государства Африканского континента отказываются участвовать в принятии антироссийского документа. Бывший посол в Мали Евгений Корендясов напомнил, что жители Африки помнят помощь Советского Союза в обретении независимости и помощь в выстраивании государств.

Конец однополярного мира

На последнем голосовании Генассамблеи ООН из 47 африканских стран 31 отказалась поддержать резолюцию с осуждением России за специальную операцию. Результат показал, что монолитного единства и сплоченности, на которое рассчитывали страны Запада, не вышло. Так прокомментировал итоги голосования специальный представитель президента России по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов.

«Легко представить, какому давлению Запада подверглись эти страны, какие условия им ставились ради того, чтобы они приняли антироссийскую резолюцию», — заявил он.

Дипломат добавил, что теперь можно с уверенностью утверждать, что времена политического и экономического шантажа ушли в прошлое окончательно.

Бывший посол Бенина в России и странах СНГ Анисет Габриэль Кочофа в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что современная Африка — это наследие Советского Союза, поэтому страны континента всегда поддержат Россию.

«Мой друг, бывший премьер Бенина Лионель Зинсу, недавно сказал, и я хочу его процитировать. Африканские страны не поддержали резолюцию ООН, осуждающую Россию. И никогда не поддержат никаких резолюций против нее. Это вшито в подкорку у любого африканца: РФ несет добро, что бы вы об этом ни думали, это константа», — заявил Кочофа.

Он добавил, что современная Африка — это наследие Советского Союза, это высококвалифицированные специалисты, выпускники советских вузов в сфере сельского хозяйства и не только.

«Это науки и технологии из СССР и России. Это агротехнологии, пищевые технологии, очистка воды и многое другое», — подчеркнул экс-посол.

Первое голосование в Генассамблее ООН, где страны Африки отказались выступить против России, прошло в начале марта. Воздержались от голосования 17 африканских стран, еще восемь не принимали участия в волеизъявлении.

Тогда первым представителем стран континента, кто открыто высказался в поддержку России, стал сын президента Уганды, генерал-лейтенант Мухузи Кайнеругаба.

Источник фото: телеканал «360»

«Алжир, Южная Африка, Ангола, Танзания, Уганда, Намибия, Зимбабве, Мозамбик. Я благодарю этих исторических защитников Африки и многих других за отклонение резолюции ООН против нашего партнера Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Благодарность за независимость

Результат голосования в Генассамблее ООН по резолюциям в отношении России показал, что страны Африки отказались принимать участие в русофобской политике, которую проводят США вместе с сателлитами. Об этом «360» заявил ведущий сотрудник Центра исследований российско-африканских отношений и внешней политики Института Африки РАН и бывший посол в Мали Евгений Корендясов. По его мнению, свою роль сыграла память о роли Советского Союза в судьбе государств.

«Еще при подписании Атлантической хартии, документа стран антигитлеровской коалиции, в августе 1941-го мы внесли предложение, чтобы там записали право колониальных стран на независимость. Нас не поддержала Англия, но все же там появилось их право на самоопределение и самоуправление. Это уже было огромным шагом вперед», — рассказал эксперт.

После победы над фашизмом этот пункт стал решающим для появления национально-освободительных движений среди колониальных народов. Также свою роль сыграло то, что в военных действиях приняли участие более 2,5 миллиона африканцев в составе вооруженных сил Англии и Франции, а также на территории своих стран.

«Наша страна поддерживала освободительные движения и дипломатически, и материально. В 1960 году сначала 17 государств приобрели независимость, а потом и остальные. Мы подписали соглашение об экономическом сотрудничестве с 39 странами», — рассказал Корендясов.

Он отметил, что после 1960 года Советский Союз построил в свободных странах Африки более 400 промышленных предприятий, металлургические заводы и гидротехнические сооружения, включая Асуанский гидроузел в Египте.

«Еще наши специалисты провели во всех странах Африки геологоразведывательные работы. Достижения наших исследователей признали лучшими на уровне ЮНЕСКО», — напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что кроме помощи в организации производства Советский Союз занялся обучением жителей африканских стран. Дипломы вузов России получили более 700 тысяч человек. Также учебные заведения строились и на родине выпускников.

«Вклад России не только в достижении независимости, но и в становлении государственных структур стран Африки. Экономических, торговых, промышленных и даже культурных. Мы обучили десятки режиссеров и артистов, сохраняли тесные связи с художниками, писателями и поэтами. Больший упор делался, конечно, на экономическом строительстве и геологии, но также и на гуманитарном образовании», — подчеркнул Корендясов.

Эксперт отметил, что после распада Советского Союза сотрудничество с Африкой ушло на паузу. Но современная Россия заключила новые соглашения уже на условиях равноправного партнерства и взаимной выгоды, которое продолжается и сегодня. К примеру, в 2019 году в Москве прошел саммит «Россия — Африка».

Евгений Корендясов напомнил, что в то время подписали большое количество соглашений. По его словам, второй раунд саммита запланирован на декабрь этого года. Его главными темами станут расширение сотрудничества по торговой линии, геологоразведка и дипломатические отношения. Эксперт подчеркнул, что сферы сотрудничества России со странами Африканского континента продолжают расширяться и выходят на новый уровень.