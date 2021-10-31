Автомат Лукашенко и флаг с надписью «За Батьку» выставили во Дворце независимости в Минске

Во Дворце независимости в Минске пополнили экспозицию, посвященную событиям после президентских выборов в августе 2020 года. Помимо картины с президентом Лукашенко и его младшим сыном Николаем там появились автомат главы государства и форма ОМОН. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Портрет вооруженного Лукашенко с сыном появился во Дворце независимости в начале сентября. Этот холст белорусский лидер получил в подарок на день рождения, который он отметил 30 августа. Картину написала дочка одного из сотрудников Службы безопасности президента.

Первыми подарок Лукашенко увидели жители агрогородка Тихиничи Гомельской области. Глава Белорусского государства напомнил, что в августе 2020 года «бегал с сыном с автоматом», и назвал тот момент важным в своей жизни. После президентских выборов, победу в которых одержал Лукашенко, в Минске начались несанкционированные акции протеста. В них приняли участие несогласные с результатами голосования.