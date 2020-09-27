Минобороны Армении заявило о гибели около 200 военных Азербайджана

Около 200 военнослужащих Азербайджана погибли во время боев в Нагорном Карабахе, уничтожено около 30 танков и единиц бронетехники и около 20 беспилотников, утверждают в Ереване.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян рассказал также, что 10 раненных со стороны Армении госпитализировали в столицу, остальные ранены не очень серьезно. Об этом говорится на официальном сайте республики Нагорный Карабах.

Президент Карабаха Араик Арутюнян рассказал, что среди мирного населения тоже есть жертвы.

«У нас есть потерянные позиции, у нас есть десятки погибших и раненых, есть десятки раненых среди гражданского населения, есть погибшие среди гражданских. Первые погибшие — бабушка и ребенок», — рассказал он по итогу первого дня конфликта.

Также Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт на стороне Азербайджана. По словам представителя ведомства Арцруна Ованнисяна, у азербайджанских военных есть турецкое оружие.

Конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул с новой силой утром 27 сентября. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня. В обеих странах введено военное положение.