Мир 11 марта 2023, 13:34 Автобус с детьми попал под поезд в Бразилии Два ребенка погибли в результате ДТП с участием поезда и школьного автобуса в Бразилии Соцсети

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Школьный автобус в муниципалитете Жандая-ду-Сул на юге Бразилии попал под поезд, сообщили «Вести». В результате ДТП погибли две девочки, еще шесть человек получили травмы.

Авария случилась днем 9 марта. Автобус проезжал железнодорожный переезд, и в этот момент его снес товарный состав. Поезд не смог остановиться сразу, поэтому протащил искореженную технику вперед. После удара из автобуса выпали несколько детей.

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По данным издания, в транспортном средстве находились три педагога и 25 учеников. У всех — травмы, шестеро находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали на вертолете. Еще две девочки погибли.

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Сразу после ДТП водитель помогал пострадавшим, но после скрылся с места, опасаясь расправы. Позже он признался, что не видел и не слышал, как ехал поезд. Полицейские отметили, что мужчина за рулем был трезв. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

Еще один школьный автобус попал в ДТП в Армении. Водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в реку. В результате ЧП погиб один человек.