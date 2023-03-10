Важное 10 марта 2023, 15:20 Автобус со школьниками упал в реку в Армении МВД Армении: один человек погиб в результате падения школьного автобуса в реку

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Школьный автобус с учениками и педагогами съехал с трассы и упал в реку, рассказали в пресс-службе МВД Армении. Там добавили, что в результате ДТП погиб один человек, сообщило издание Apa.

Авария случилась в Сюникской области республики. Автобус двигался по маршруту Кафан — Араджадзор. По информации МВД страны, погиб один человек, еще 23 получили травмы. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, медики начали оказывать помощь пострадавшим. Часть из них отправили в больницы.

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Журналисты издания Shamshyan.com сообщили, что перевозивший школьников и учителей автобус сорвался с высоты пять метров. Сотрудники республиканского СК устанавливают обстоятельства произошедшего.

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В начале февраля на Сахалине случилось ДТП с участием школьного автобуса и трех автомобилей. Региональный СК возбудил уголовное дело по факту аварии, в которой пострадали пять детей. Всего в больницу доставили восемь учеников. По предварительной информации, все они были пристегнуты ремнями безопасности, а водитель автобуса не нарушал скоростной режим.