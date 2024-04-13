Мир 13 апреля 2024, 12:42 Австрия захотела полностью отказаться от российского газа Kleine Zeitung: Австрия планирует полностью отказаться от газа из РФ к 2028 году РИА «Новости»

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Глава Минэнерго Австрии Леонор Гевесслер подготовила законопроект об отказе от российского газа. Об этом сообщила газета Kleine Zeitung.

Теперь министру нужно получить одобрение партии действующего канцлера Карла Нехаммера — Австрийской народной партии (ÖVP), а также заручиться поддержкой большинства членов парламента республики.

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Гевесслер уже направила в ÖVP письмо с законопроектом. Предложенные ею поправки позволят сократить импорт российских энергоносителей с 90% до нуля в период с 2027 по 2028 год.

В ЕС по-прежнему говорят о необходимости обеспечения энергетической независимости от России и отказе от ее ресурсов. Кроме того, в Бельгии призвали блок отказаться от российского ядерного топлива.