Австрия усомнилась, что тренировочная миссия ЕС для Украины состоится

Тренировочная миссия ЕС для военных с Украины может не состояться. Глава Минобороны Австрии Клаудиа Таннер заявила, что к ее проведению есть много вопросов. Министра процитировало РИА «Новости».

Таннер приехала в Прагу на неформальную встречу министров обороны стран Евросоюза. Она обсудит с коллегами правовые аспекты организации миссии, размер и содержание ее участников. Все 17 аналогичных мероприятий провели за пределами ЕС, и неясно, можно ли организовать нечто подобное для военных с Украины.

«Сегодня будет обсуждаться, может ли такая миссия в принципе состояться. С нашей точки зрения, есть много открытых вопросов», — сказала она.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель перед этой же встречей в Праге заявил, что нельзя поставлять на Украину вооружение, не обучая солдат. Он не согласился с тем, что проведение тренировочной миссии спровоцирует эскалацию конфликта.

Тренировочная миссия ЕС для украинских военных пройдет за пределами страны в конце осени — начале зимы. Об этом журналистам сообщил дипломатический источник.