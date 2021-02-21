Австрия изучит запрос России о производстве «Спутника V»

Австрийские власти начали изучать запрос России о производстве российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны. Об этом сообщил представитель правительства Австрии.

«Мы получили письмо и сейчас изучаем его для ответа», — привел ТАСС слова представителя правительства.

Минздрав страны отметил, что знает о заинтересованности России в сотрудничестве с компаниями Австрии. При этом для запуска производства препарата необходимо сделать запрос в Австрийское агентство здравоохранения и безопасности питания.

«Необходимо сначала прояснить, существуют ли необходимые условия, например, разрешение для производства фармацевтических препаратов на соответствующих предприятиях в соответствии с законом о лекарственных средствах», — процитировало заявление министерства издание KLEINE zeitung.

В Минздраве добавили, что пока не собираются сертифицировать «Спутник V» в обход агентства.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва обсуждает возможность налаживания производства «Спутника V» с несколькими компаниями в Австрии. Но конкретные названия он озвучивать не стал.