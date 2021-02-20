Россия увидела поддержку вакцины от коронавируса «Спутник V» со стороны Германии, Франции, Австрии и Италии. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии. Политики в этих странах говорят, что у людей должен быть выбор вакцины», — сказал глава фонда в эфире радиостанции О1.

Он добавил, что в российском препарате все пытаются найти политический подтекст, которого на самом деле нет. По словам Дмитриева, Москва обсуждает возможность налаживания производства «Спутника V» с несколькими компаниями в Австрии.

«В Австрии одни из лучших компаний в мире по производству фармпрепаратов. Мы уже ведем переговоры с несколькими австрийскими компаниями», — отметил он.

Дмитриев подчеркнул, что Россия надеется на партнерство с австрийской стороной по вопросу производства и экспорта вакцины в другие страны. При этом глава РФПИ не стал раскрывать, с какими именно иностранными компаниями сейчас ведутся переговоры.