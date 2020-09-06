Австриец просидел 2,5 часа во льду и установил мировой рекорд. Видео
Житель Австрии Йозеф Кеберл смог просидеть в стеклянной кабине со льдом 2,5 часа. Он побил собственный прошлогодний рекорд. Тогда мужчина выдержал в холоде два часа и восемь минут. Об этом сообщила австрийская телерадиокомпания ORF.
«Речь идет о том, чтобы отказаться от негативных убеждений, мотивировать себя и в первую очередь поверить в себя. Это то, что я хочу передать», — рассказал Кеберл. Когда он вылез из кабины, то решил полакомиться мороженым.
Новый рекорд австриец установил в субботу в городе Мельк в Нижней Австрии. Своим поступком он хотел привлечь внимание к таянию ледников и продемонстрировать, что любой может расширить пределы своих возможностей.
В феврале 2020 года российский дайвер Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса. Он проплыл подо льдом в Амерьевском карьере в подмосковном Щелкове на одном дыхании 181 метр.