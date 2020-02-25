Дайвер проплыл подо льдом в Щелкове и установил мировой рекорд. Его будет сложно побить

Российский дайвер Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса в Амерьевском карьере. Спортсмен проплыл 181 метр подо льдом на одном дыхании.

Фридайвинг — это погружения под воду с задержкой дыхания без акваланга. Подледное плавание — одна из самых сложных дисциплин этого вида спорта. Оно и понятно. Одно дело погружаться в бассейне, совсем другое — в ледяной воде.

Это 19-й мировой рекорд на счету Алексея. При этом останавливаться на достигнутом он не собирается.

Алексей Молчанов — четырехкратный чемпион мира, обладатель 18 мировых рекордов и действующий рекордсмен мира по фридайвингу. Он является продолжателем династии дайверов. Его мама также является многократной чемпионкой мира. Именно ей Алексей и посвятил свой новый рекорд.

«Я знаю, как мало спортсменов остаются в этой дисциплине, поэтому мне было особенно интересно попробовать свои силы именно здесь, на новой территории. Для меня это не просто работа или хобби, а дело всей жизни, дань безграничной̆ любви и уважения к маме, память о ее бесценном вкладе в наше общее дело», — сказал Алексей Молчанов.

Свой первый мировой рекорд спортсмен установил в 2008 году, проплыв 250 метров в моноласте на одном дыхании. Сегодня среди спортсменов Алексей получил негласный титул «самый глубинный человек».

Амерьевский карьер в Щелковском городском округе давно пользуется любовью дайверов благодаря особым свойствам воды, которые придают ей уникальный цвет и прозрачность. В хорошую погоду видимость под водой достигает 20 метров. На дне карьера обустроен настоящий подводный парк с деревьями и малыми архитектурными формами.