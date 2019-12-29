Австралийцы призвали отказаться от фейерверков из-за лесных пожаров

В петиции говорится, что в прошлом году только Сидней потратил на организацию фейерверков 5,8 миллиона австралийских долларов (251 миллион рублей). Также авторы отметили, что в воздухе уже достаточное количество дыма и страдающие дыхательными заболеваниями жители могут пострадать.

Лорд-мэр Сиднея Кловер Мур заявила, что отмены фейерверка не будет. Она подчеркнула, что уважает мнение людей, которые подписали петицию, но статью о закупке пиротехники на новогодние праздники внесли в бюджет еще 15 месяцев назад. Большую часть денег уже потратили.

«Мы не можем отменить фейерверк, и даже если бы мы могли, это не принесло бы практической пользы», — написала лорд-мэр в комментарии к петиции. Однако жители страны решили идти до конца. Они назвали запуск пиротехники во время пожаров оскорблением.

Как пояснила автор петиции Линда Маккормик в беседе с «Би-би-си», другие штаты Австралии отменили фейерверки и придумали другие способы отметить Новый год.

Засуха и сильная жара в Австралии привела к сильнейшим природным пожарам. Штат Новый Южный Уэльс, где находится Сидней — один из самых пострадавших районов страны, где в настоящий момент бушуют 100 очагов открытого огня.

Страдает не только флора, но и фауна. Волонтеры собирают обгоревших коал и опоссумов, которых выхаживают. Но большая часть животных гибнет в пожарах.