Варежки для коал и теплые мешки для опоссумов. Мир помогает пострадавшим от пожара животным

Группа австралийских зоозащитников Animal Rescue Freecycle Craft Guild на своей странице в Facebook попросила неравнодушных людей помочь пострадавшим от пожаров коалам, вомбатам и опоссумам. Все звери получили серьезные ожоги. Для того, чтобы они поскорее выздоровели, их нужно оградить от инфекции.

Для этого сумчатым мишками нужны сделанные из мягкой ткани варежки на лапы, а для маленьких вомбатов и опоссумов — мешки для обогрева. Все выкройки для изготовления вещей организация опубликовала на своей странице в Facebook.

Источник фото: facebook.com/arfsncraft

Одними из первых на призыв откликнулась группа любительниц вязания из Нидерландов. Участницы уже подготовили 400 варежек для коал из мягких тканей. Как сообщило издание SBS Dutch, инициатором помощи пострадавшим в Австралии животным стала руководитель группы Хельта ван Эссен. Она пояснила, что узнала о трагедии в Австралии от племянницы, которая там живет и предложила всем знакомым оказать посильную помощь.

Нужны только вещи сделанные вручную. Фабричные варежки коалам не подходят, так как кожа на лапах очень нежная. Поэтому лучше всего использовать фланелевую ткань или хлопок. "Обычный текстиль содержит искусственные нити, а наши стеганые варежки очень мягкие и предотвратят все инфекции», — отметила Хельта. Сама она держит магазин по продаже тканей, поэтому проблем с поисками материала не возникло.

Она отметила, что для изготовления варежек выбрала самую мягкую и самую красивую ткань, чтобы пострадавшие животные хорошо выглядели.

Для того, чтобы доставить варежки из Австралии в Голландию Хельта договорилась с национальным авиаперевозчиком KLM. Они доставят посылку до Куала-Лумпура, а уже оттуда посылку с варежками перенесут на борт авиакомпании Qantas, чей борт летит в Брисбен. И уже на месте племянница Хельты доставит их по назначению.

Во время лесных пожаров коалы забираются на верхушки деревьев, чтобы спастись от огня. Те особи, которые выживают, спускаются и начинают передвигаться по раскаленной земле. В итоге они получают серьезные и плохо заживающие ожоги.

Австралийские зоозащитники рассказали, что посылки с варежками и теплыми мешочками для малышей продолжают приходить им каждый день, и теперь они просят всех остановиться.

«Если вы хотели отдохнуть от шитья, то сейчас самое время. Разошлите, что у вас уже приготовлено и просто дайте рукам отдохнуть ближайшую неделю. Мы обязательно представим список вещей, в которых нуждаются животные», — сказали представители зоозащитной организации. При этом там отметили, что неотложные грузы, такие как еда, вода и лекарства, они принимают без каких-либо остановок.

Организация Port Macquarie Koala Hospital ранее собирала средства на лечение коал вместе с другими организациями по охране дикой природы. С момента запуска им удалось получить почти два миллиона долларов. Как объяснили в организации, изначально средства планировалось потратить на установку автоматических питьевых станций в пострадавших от лесных пожаров районах. Остальные деньги организация намерена потратить на транспорт, который бы мог тушить лесные пожары с воздуха. Кроме того, часть средств пойдет на программу по разведению выживших коал в новых местах.

Лесные пожары начались в австралийском Новом Уэльсе в начале ноября. Огонь выжег более миллиона гектаров деревьев и оставил животных без воды. От бедствия уже погибли четыре человека. Кроме того, заживо сгорели около 350 коал. А всего в регионе обитало около 600 этих животных.