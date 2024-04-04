Мир 04 апреля 2024, 05:45 Австралийскому наблюдателю стали угрожать из-за его оценки выборов в России РИА «Новости»

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Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, который в марте выступил в качестве независимого наблюдателя на выборах президента России, рассказал об угрозах в свой адрес после возвращения на родину. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На мою личную электронную почту и мобильный телефон начали поступать крайне агрессивные сообщения и различные виды угроз», — сказал он.

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По словам политика, он работает в небольшом городе, существенная часть населения верит всему, что говорят по телевизору. Центральные телеканалы настроены на осуждение России. Из-за этого у жителей Порт-Хедленда сложилось искаженное впечатление о Макрее.

Макрей после поездки в Москву положительно охарактеризовал выборы в РФ. Он отметил высокий уровень прозрачности и свободы в процессе.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ошибся перед выборами в Европарламент. Он предположил, что гражданам его страны придется по душе антироссийская повестка. В итоге за коалицию главы государства теперь готовы проголосовать лишь 21% французов.