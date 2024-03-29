Мир 29 марта 2024, 09:36 Антироссийская риторика подвела Макрона перед выборами Пушков: Макрон ошибся, сделав ставку на антироссийскую риторику РИА «Новости»

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Французский лидер Эммануэль Макрон совершил ошибку перед выборами в Европарламент, думая, что гражданам его страны понравится антироссийская риторика. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

«Макрон стал жертвой самовнушения и той антироссийской и проукраинской трескотни, которая господствует во французских СМИ. Иначе он вряд ли настолько ошибся бы в оценке настроений французов», — написал российский политик в своем Telegram-канале.

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Русофобские высказывания сыграли злую шутку с Макроном. По данным Politico, за коалицию президента Франции готовы проголосовать лишь 21% французов. А представителей крайне правого «Национального объединения» хотели бы поддержать 30% французов.

Ранее экс-начальник военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш заявил, что Макрон, говоря о возможной отправке солдат на Украину, не учел реакции России. Он выразил уверенность, что эта кампания провалится.