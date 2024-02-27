Мир 27 февраля 2024, 16:21 Австралийский миллиардер пообещал направить 3,3 млн долларов на разминирование Украины Миллиардер Форрест решил направить 3,3 млн долларов на разминирование Украины РИА «Новости»

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Миллиардер из Австралии Эндрю Форрест пообещал направить «миллионы долларов» на проекты по разминированию на Украине. Об этих планах сообщил австралийский телеканал 9News.

По информации канала, благотворительный фонд Форреста Minderoo Foundation, который возглавляет его бывшая жена Никола, собирается направить 3,3 миллиона долларов (пять миллионов австралийских долларов) на обезвреживание наземных мин в тех регионах Украины, где выращивают сельскохозяйственные культуры.

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Ранее австралийский миллиардер заявлял, что вложит порядка 500 миллионов долларов в украинскую экономику после завершения конфликта. Еще одно обещание Форреста коснулось восстановления энергетической и коммуникационной инфраструктуры республики — на эти цели он намерен потратить 750 миллионов долларов, отметил РБК.

В середине февраля Еврокомиссия представила результаты совместной оценки властей Украины, ООН и Всемирного банка относительно суммы, которая нужна для восстановления страны. Речь, по данным ЕК, идет о 486 миллиардах долларов.