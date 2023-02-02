Мир 02 февраля 2023, 10:35 Австралия решила убрать изображение Елизаветы II с купюр Банк Австралии заявил, что Елизавету II заменят на купюрах аборигенами Reserve Bank of Australia

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Австралия уберет портрет Елизаветы II со своих пятидолларовых купюр. Резервный банк страны сообщил, что теперь на банкнотах появятся изображение аборигенов. Об этом написало издание Time Out.

Банк подчеркнул, что намерен отдать дань уважения истории и культуре первых австралийцев. При этом на оборотной стороне купюры будет, как и раньше, напечатан парламент.

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Издание India Today уточнило, что портрет Елизаветы II появился на пяти долларах Австралии впервые в июле 1992 года. Тогда королева праздновала 40-ю годовщину восхождения на престол.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни. Она правила Великобританией рекордные 70 лет. После смерти Елизаветы II королем Соединенного Королевства стал ее сын Карл III.

В последнее время сообщения о королевской семье появляются в прессе в связи со скандальными заявлениями принца Гарри. Недавно он выпустил книгу под названием «Запасной», где обвинил родных в неуважении, невнимании и даже расизме.