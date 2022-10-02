Австралия расширила список санкций в отношении России | 360°

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Австралия расширила список санкций в отношении России

Глава МИД Австралии Вонг заявила о введении страной санкций против 28 россиян

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Австралия ввела целевые финансовые санкции, а также запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, сообщила австралийский министр иностранных дел Пенни Вонг.

Попавшие под санкции россияне связаны с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о вхождении в состав России.

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Эти меры, как следует из заявления австралийского министра, представляют собой «усиление решительного протеста Австралии» и что страна намерена «координировать» действия «со своим партнерами» в этом направлении.

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Заявление Вонг опубликовано на сайте австралийского МИД, однако перечень попавших под санкции россиян в нем не приводится, уточнил «Интерфакс».

Введение странами Запада многочисленных санкций против России не оказали значительного влияния на состояние экономики страны, сообщил автор материала, опубликованного агентством Bloomberg. Журналист Дэниел Флэтли в своей статье ссылается на сообщение американского сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди.

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