Мир 02 октября 2022, 01:48 Поделиться Telegram

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Viber Западные санкции не оказали существенного влияния на российскую экономику — Bloomberg Bloomberg: западные санкции существенно не повлияли на экономику России Pxhere.com

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Введение странами Запада многочисленных санкций против России не оказали значительного влияния на состояние экономики страны. Об этом указано в материале агентства Bloomberg.

Автор статьи — журналист Дэниел Флэтли — ссылается на сообщение американского сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди.

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«Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители», — приведены в материале слова Кэссиди.

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Дальнейшее поддержание российской экономики будет осуществляться за счет доходов от продажи нефти и газа, считает автор статьи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете автомобильных перевозок грузов компаний тех стран, которые ввели санкции против России. В перечень включили страны ЕС, Великобританию, Норвегию и Украину. Они ввели в отношении физических и юридических лиц из России ограничительные меры в сфере международных автомобильных грузовых перевозок.

Запрет коснется двусторонних и транзитных перевозок, а также тех, которые осуществляются с или на территорию другого государства. Постановление начнет действовать с 10 октября 2022 года до 31 декабря 2022 года.

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