    20 февраля 2020, 10:27

    Австралия признала подлинность двух документов по делу MH17

    Александра Ломейко

    Австралия признала подлинность некоторых документов по делу MH17. Их готовили в рамках расследования ССГ. Материалы на днях обнародовали на платформе Bonanza Media.

    В федеральной полиции Австралии подчеркнули, что документы распространили «без разрешения». Заявление пресс-службы австралийского ведомства процитировал ТАСС.

    «Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии», — заметили в ведомстве.

    Четыре документа появились на днях на платформе Bonanza Media. Материалы касаются расследования дела MH17, причем два из них относятся к полиции Австралии.

    В стенограмме беседы немецкого журналиста Билли Сикса с сотрудниками правоохранительных органов речь идет о свидетелях, которые рассказали об украинских истребителях в день катастрофы MH17.

    Во втором документе указано, что спустя почти год после авиакатастрофы австралийским специалистам пришлось работать с неоригинальными и обрезанными изображениями. Выяснилось, что их отредактировали.

    Автор фильма об авиакатастрофе и основатель Bonanza Media Макс Ван дер Верфф привел заключение разведки Нидерландов, где говорилось об отсутствии ЗРК «Бук» рядом с местом крушения пассажирского самолета. В еще одном документе речь шла о неназванном свидетеле, с которым говорила голландская полиция.

    В прокуратуре Нидерландов не стали комментировать подлинность документов, как и полиция и служба разведки страны.