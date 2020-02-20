Австралия признала подлинность двух документов по делу MH17
В федеральной полиции Австралии подчеркнули, что документы распространили «без разрешения». Заявление пресс-службы австралийского ведомства процитировал ТАСС.
«Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии», — заметили в ведомстве.
Четыре документа появились на днях на платформе Bonanza Media. Материалы касаются расследования дела MH17, причем два из них относятся к полиции Австралии.
В стенограмме беседы немецкого журналиста Билли Сикса с сотрудниками правоохранительных органов речь идет о свидетелях, которые рассказали об украинских истребителях в день катастрофы MH17.
Во втором документе указано, что спустя почти год после авиакатастрофы австралийским специалистам пришлось работать с неоригинальными и обрезанными изображениями. Выяснилось, что их отредактировали.
Автор фильма об авиакатастрофе и основатель Bonanza Media Макс Ван дер Верфф привел заключение разведки Нидерландов, где говорилось об отсутствии ЗРК «Бук» рядом с местом крушения пассажирского самолета. В еще одном документе речь шла о неназванном свидетеле, с которым говорила голландская полиция.
В прокуратуре Нидерландов не стали комментировать подлинность документов, как и полиция и служба разведки страны.