Австралия признала подлинность некоторых документов по делу MH17. Их готовили в рамках расследования ССГ. Материалы на днях обнародовали на платформе Bonanza Media.

В федеральной полиции Австралии подчеркнули, что документы распространили «без разрешения». Заявление пресс-службы австралийского ведомства процитировал ТАСС.

«Некоторые из распространенных недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии», — заметили в ведомстве.

Четыре документа появились на днях на платформе Bonanza Media. Материалы касаются расследования дела MH17, причем два из них относятся к полиции Австралии.

В стенограмме беседы немецкого журналиста Билли Сикса с сотрудниками правоохранительных органов речь идет о свидетелях, которые рассказали об украинских истребителях в день катастрофы MH17.

Во втором документе указано, что спустя почти год после авиакатастрофы австралийским специалистам пришлось работать с неоригинальными и обрезанными изображениями. Выяснилось, что их отредактировали.

Автор фильма об авиакатастрофе и основатель Bonanza Media Макс Ван дер Верфф привел заключение разведки Нидерландов, где говорилось об отсутствии ЗРК «Бук» рядом с местом крушения пассажирского самолета. В еще одном документе речь шла о неназванном свидетеле, с которым говорила голландская полиция.

В прокуратуре Нидерландов не стали комментировать подлинность документов, как и полиция и служба разведки страны.