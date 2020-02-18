Голландский журналист усомнился в качестве расследования крушения MH17

Расследование крушения рейса MH17 под Донецком в 2014 году велось не лучшим образом. В деле нашли много противоречий и недочетов. Сомнения журналиста Макса Ван дер Верффа усилились из-за четырех документов ССГ.

Материалы военной разведки Нидерландов автор фильма об авиакатастрофе опубликовал на своем сайте Bonanza Media. В них говорится о передвижениях украинских и российских комплексах «Бук», есть показания свидетеля крушения и интервью с журналистом.

«Проводилось ли расследование по MH17 должным образом?..» — задался вопросом Ван дер Верфф после изучения документов.

Основываясь на проведенном за годы работы анализе, сам журналист сделал вывод, что подход к расследованию мог оказаться не таким тщательным, как его представляли в ССГ.

«У меня появились сомнения, и содержание новой информации из этих документов только усиливает их», — заключил Ван дер Верфф.

Малайзийский Boeing 777 компании Malaysia Airlines вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту были 298 человек. Рейс MH17 потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Никто не выжил. Украинские власти обвинили в случившемся ополченцев, но те отрицают свою вину. Российские эксперты полагают, что самолет могла сбить ракета, которую запустили военные Украины.