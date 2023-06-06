Мир 06 июня 2023, 07:37 Австралия поставит ВСУ броневики Hawkei с неисправными тормозами SMH: Австралия собирается передать Украине бронемашины Hawkei с неисправными тормозами РИА «Новости»

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Украина ждет от Австралии 90 новых бронированных автомобилей Hawkei в военной помощи. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald.

«Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры», — указали в статье.

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О новом пакете помощи собираются объявить к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе. Но предварительную договоренность уже достигли.

По данным издания, во время встречи глав военных ведомств на полях конференции по безопасности в Сингапуре, министр обороны Украины Алексей Резников и его австралийский коллега Ричард Марлз обсуждали расширение военной помощи ВСУ. Hawkei возглавили список требований к Австралии.

Ранее военные эксперты подтвердили, что Украина пошла в атаку ради будущих подачек Запада. Главная задача киевского режима — показать, что контрнаступление началось.