06 июня 2023, 07:37
Австралия поставит ВСУ броневики Hawkei с неисправными тормозами
SMH: Австралия собирается передать Украине бронемашины Hawkei с неисправными тормозами
Украина ждет от Австралии 90 новых бронированных автомобилей Hawkei в военной помощи. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald.
«Договоренность была достигнута, но соглашение еще не было обработано через официальные системы Канберры», — указали в статье.
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О новом пакете помощи собираются объявить к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе. Но предварительную договоренность уже достигли.
По данным издания, во время встречи глав военных ведомств на полях конференции по безопасности в Сингапуре, министр обороны Украины Алексей Резников и его австралийский коллега Ричард Марлз обсуждали расширение военной помощи ВСУ. Hawkei возглавили список требований к Австралии.
Ранее военные эксперты подтвердили, что Украина пошла в атаку ради будущих подачек Запада. Главная задача киевского режима — показать, что контрнаступление началось.
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