Мир 27 октября 2022, 09:13 Австралия подорвала единство Запада против России — СМИ NI: Австралия своей позицией по Западному Иерусалиму подорвала единство Запада против РФ РИА "Новости"

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Австралия отказалась признавать Западный Иерусалим столицей Израиля, чем подорвала единство Запада против России. Такой вывод сделал политический обозреватель американского журнала The National Interest Майкл Рубин.

По его словам, это могло бы остаться делом австралийцев. Но решение приобрело особую политическую окраску после того, как палестинский лидер Махмуд Аббас решительно поддержал президента России Владимира Путина. Во время встречи в Астане Аббас заявил о неспособности США быть посредником в палестино-израильских переговорах.

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Автор статьи прогнозирует, что Австралия может признать палестинскую государственность по аналогии с признанием Москвой республик Донбасса.

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Рубин подчеркнул, что австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе и глава МИД Пенни Вонг таким образом непреднамеренно подрывают «международную коалицию демократий» против России.

Ранее сообщалось, что фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии.