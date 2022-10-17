Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ | 360°

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Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ

The Guardian: МИД Австралии удалил с сайта данные о признании Иерусалима столицей Израиля

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Нынешнее правительство Австралии фактически отменило решение предыдущего о признании Иерусалима столицей Израиля. С сайта австралийского МИД исчезла соответствующая фраза, после того как журналисты The Guardian задали властям вопрос по этой теме, сообщило издание.

Решение предыдущего правительства Австралии о признании Иерусалима столицей Израиля отменено нынешним. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian.

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«В соответствии с давней политикой в декабре 2018 года Австралия признала Западный Иерусалим столицей Израиля, где находится Кнессет и многие институты израильского правительства», — гласило сообщение, которое удалили с портала МИД.

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Во втором заявлении, которое также пропавшее с сайта австралийского министерства, говорилось, что страна «с нетерпением ожидает переноса своего посольства в Западный Иерусалим» в поддержку и после определения «окончательного статуса решения о двух государствах».

The Guardian напомнила: еще в 2018 году глава МИД Австралии Пенни Вонг подчеркивала, что лейбористы «не поддерживают одностороннее признание Иерусалима столицей Израиля и в правительстве отменят это решение». На вопрос газеты в министерстве ответили, что правительство Австралии «продолжает рассматривать окончательный статус Иерусалима», вопрос должен решиться «в рамках мирных переговоров».

Австралия

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