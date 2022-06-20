Австралия передала Украине четыре бронетранспортера

Четыре бронетранспортера M113AS4 передала Австралии Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Ричард Марлз. Его заявление опубликовано на сайте оборонного ведомства.

«Эти машины являются первыми из 14 обещанных Австралией. Общий пакет военной помощи австралийского правительства превышает 285 миллионов австралийских долларов (198 миллионов долларов США). В его рамках Украине были предоставлены бронеавтомобили Bushmaster, гаубицы M777, противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и защитное снаряжение для солдат», — указал Марлз.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в свою очередь отметил, что последняя партия военной помощи Украине стала ответом на запрос министра обороны Алексея Резникова, который просил предоставить дополнительные военные транспортные средства.

Бронетранспортер M113AS4 представляет собой боевую бронированную машину, предназначенную для перевозки пехотинцев на поле боя.

Ранее министр обороны Украины Кулеба заявил, что если Украина перестанет получать оружие с Запада, она все равно продолжит бороться с Россией лопатами.