Мир 17 мая 2023, 06:38 Австралия из-за неявки Джо Байдена отменила международный саммит Премьер Австралии Альбанезе объявил об отмене 24 мая саммита QUAD в Сиднее без Джо Байдена Flickr

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Запланированный в Сиднее четырехсторонний саммит по безопасности с участием США, Индии, Австралии и Японии (QUAD) решили отменить после заявления Белого дома о том, что президент США Джо Байден не приедет. Об этом заявил на пресс-конференции в Канберре премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, сообщил ТАСС.

«Встреча лидеров четырех стран в Сиднее, запланированная на следующую неделю, не состоится. Мы проведем четырехстороннюю дискуссию в Японии во время саммита G7», — сказал он.

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Мероприятие в Сиднее хотели устроить 24 мая. Премьер-министров Японии Фумио Кисиду и Индии Нарендру Моди, а также Джо Байдена ждали в Австралии сразу после встречи лидеров G7 в Хиросиме с 19 по 21 мая. Администрация президента США объявила, что он не приедет и сразу вернется в Вашингтон из-за возможного дефолта. Энтони Альбанезе заявлял, что это не изменит планов австралийских властей, и QUAD пройдет с участием другого высокопоставленного американского чиновника, но организаторы передумали.

На саммите в Японии страны G7 обсудят новые антироссийские санкции. Они затронут экспорт товаров военного назначения и энергетический сектор экономики.