23 июля 2023, 22:46
Авиацию России привлекли для тушения пожаров в Турции
Два самолета МЧС России задействовали для тушения пожаров в Турции
Два самолета МЧС России привлекли для тушения лесных пожаров Турции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Многочисленные лесные пожары сейчас возникают в Турции из-за аномальной жары. В стране обновляются рекорды потребления электроэнергии.
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«По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии МЧС России ликвидируют природные пожары в Турецкой Республики», — привело агентство слова представителя ведомства.
Сейчас воздушные судна российских спасателей оказывают помощь в тушении огня в районе населенного пункта Чешме. За сутки самолеты совершили шесть сливов и сбросили 54 тонны воды. За все время работы лайнеры Бе-200ЧС сбросили 87 тонн воды. Летчики работают в сложной горной местности при высокой температуре.
Для проверки работоспособности всех систем и оценки пригодности водоемов для заборы воды проходят тренировочные полеты.
Ранее в провинции Адан на юге Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9. Подземные толчки зарегистрировали в 13:37 по местному времени (совпадает с московским) в районе Саимбейли
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Лесные пожары
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