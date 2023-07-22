22 июля 2023, 15:43
Землетрясение произошло в провинции Адана на юге Турции
AFAD: землетрясение магнитудой 3,9 произошло в провинции Адана на юге Турции
Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в провинции Адана на юге Турции. Информация об этом появилась в Twitter Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Подземные толчки зарегистрировали в 13:37 по местному времени (совпадает с московским) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения, по данным AFAD, залегал на глубине в семь километров.
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Российских туристов этим летом уже призвали воздержаться от путешествий в Турцию из-за угрозы нового разрушительного землетрясения. На необходимость выбирать другие направления для отдыха указала зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.
Власти Турции начали подготовку Стамбула к вероятному сильному землетрясению. Этот город расположен неподалеку от проходящего Северо-Анатолийского разлома в Мраморном море — а он может преподнести очень неприятные сюрпризы, отметил в беседе «360» сейсмолог Рубен Татевосян.
Турция
Землетрясения
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