Мир 22 июля 2023, 15:43 Землетрясение произошло в провинции Адана на юге Турции AFAD: землетрясение магнитудой 3,9 произошло в провинции Адана на юге Турции Unsplash

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Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в провинции Адана на юге Турции. Информация об этом появилась в Twitter Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки зарегистрировали в 13:37 по местному времени (совпадает с московским) в районе Саимбейли. Очаг землетрясения, по данным AFAD, залегал на глубине в семь километров.

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Российских туристов этим летом уже призвали воздержаться от путешествий в Турцию из-за угрозы нового разрушительного землетрясения. На необходимость выбирать другие направления для отдыха указала зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

Власти Турции начали подготовку Стамбула к вероятному сильному землетрясению. Этот город расположен неподалеку от проходящего Северо-Анатолийского разлома в Мраморном море — а он может преподнести очень неприятные сюрпризы, отметил в беседе «360» сейсмолог Рубен Татевосян.