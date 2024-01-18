Мир 18 января 2024, 09:43 Авиация Пакистана заходила в небо Ирана для нанесения ударов Reuters: пакистанская авиация заходила в воздушное пространство Ирана для ударов

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Авиация Пакистана входила в иранское воздушное пространство, чтобы нанести удары по территории страны. Об этом со ссылкой на источник сообщило Reuters.

По словам собеседника агентства, после вхождения в воздушное пространство Ирана пакистанские самолеты успешно вернулись, нанеся удары по укрытиям.

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В МИД Пакистана ранее заявляли о нанесении серии ударов по «укрытиям террористов» в Иране. Там же подчеркнули, что террористов убили в рамках операции разведки под кодовым названием «Марг Бар Сармачар», указывало РИА «Новости».

Помимо этого, в министерстве указали, что пакистанская сторона уже несколько лет постоянно выражала озабоченность по поводу убежищ, которыми пользуются террористы пакистанского происхождения, называющие себя «сармачарами». Расположены эти укрытия на неуправляемых территориях внутри Ирана.

«Эти утренние действия были предприняты в свете достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной террористической деятельности со стороны так называемых „сармачаров“», — заключили в МИД.

Утром 18 января агентство Fars сообщило о гибели трех женщин и четырех детей погибли в приграничной деревне иранской провинции Систан и Белуджистан в результате ракетных ударов со стороны Пакистана.

Замгубернатора провинции по вопросам безопасности и правоохранительных органов Алиреза Мархамати уточнил, что деревня подверглась ракетному удару около 04:30 по местному времени (04:00 по московскому времени).