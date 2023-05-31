Мир 31 мая 2023, 17:15 Авиарейсы из России в Турцию начали массово отменять — СМИ Turizm Ajansi: рейсы из России в Анталию и Стамбул начали отменять из-за низкого спроса Unsplash

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Количество авиарейсов из России в Анталию и Стамбул резко сократилось, сообщило издание Turizm Ajansi. Авторы статьи отметили, что на числе перелетов негативно сказался упавший спрос на отдых в Турции. Реже всего на турецкие курорты летают россияне из регионов, уточнили журналисты.

Источник издания рассказал, что в результате сокращения программы Southwind Airlines, которая перевозила туристов «Пегаса» из Оренбурга в Анталию, упало число перелетов. По словам собеседника, изначально перевозчик анонсировал вылеты в Турцию каждый день, однако в мае рейсы осуществляли лишь три раза в неделю.

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«По данным российских турагентств, авиакомпании сократили количество рейсов в связи с тем, что высокие цены на туры в Анталию привели к снижению спроса», — отметили собеседники турецкого издания.

После победы на выборах главы государства действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана спрос на путевки в Турцию вырос, заявила турэксперт Наталья Осипова. По ее словам, это первый случай в ее практике, когда интерес к отдыху в конкретной стране зависел от результатов выборов.