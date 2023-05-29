Общество 29 мая 2023, 17:43 Турэксперт Осипова рассказала, что после победы Эрдогана взлетел спрос на путевки в Турцию

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Спрос на туристические путевки в Турцию резко вырос среди россиян сразу после победы Эрдогана на выборах. Об этом Lenta.ru рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталья Осипова.

По ее словам, туристы опасались, что в случае победы другого кандидата россиянам запретят въезд в Турцию.

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«Такое затишье было связано не с тем, что у нас люди такие политически просвещенные, а потому что в СМИ очень раздували эту шумиху, говорили, что якобы если Эрдоган не победит, то не будет и российского туризма в эту страну», — рассказала Наталья Осипова.

Она добавила, что впервые за ее практику встретилась с подобной ситуацией. Никогда еще продажа путевок в страну не зависела от исхода выборов в ней.

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