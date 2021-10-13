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    13 октября 2021, 03:14

    Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиапространстве

    Соглашение о совместном авиапространстве позволит украинским авиакомпаниям осуществлять полеты в страны ЕС

    Полина Гребенщикова

    Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Украина и ЕС подписали соглашение о совместном авиапространстве

    Соглашение позволит украинским авиакомпаниям отправлять рейсы в страны ЕС, пояснил RT.

    «Это высокие стандарты безопасности полетов, новые возможности для граждан и бизнеса, большее количество рейсов и шире география путешествий», — прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

    Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала нынешнего президента Украины Владимира Зеленского приговором для жителей страны.