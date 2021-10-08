Владимира Зеленского назвали приговором для Украины

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала нынешнего президента Украины Владимира Зеленского приговором для жителей страны. Такие слова она произнесла в эфире телеканала «Наш».

«Зеленский провозглашал, что он приговор для Порошенко, но он оказался приговором не для Порошенко, а для всего украинского народа, всей Украины», — вот так радикально высказалась Герман на местном телевидении.

Свои слова бывший министр объяснила сильным ухудшением экономики в стране за время правления Зеленского. Герман решила, что именно Зеленский сделал украинцев нищими, а следующую зиму холодной и голодной.

«Бесправие, нищенство, холод и голод — вот какой приговор оказался», — подытожила спикер. Так Герман иронически обыграла слова самого украинского лидера, которые он однажды произнес.

Перед выборами в 2019 году Зеленский сказал Петру Порошенко, что он станет даже не его оппонентом, а его приговором. Интересно, что себя самого он нарек при этом итогом ошибок и обещаний прошлого президента страны.