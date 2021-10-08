Владимира Зеленского назвали приговором для Украины
Экс-депутат Верховной рады Анна Герман назвала президента Зеленского приговором для жителей Украины
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала нынешнего президента Украины Владимира Зеленского приговором для жителей страны. Такие слова она произнесла в эфире телеканала «Наш».
«Зеленский провозглашал, что он приговор для Порошенко, но он оказался приговором не для Порошенко, а для всего украинского народа, всей Украины», — вот так радикально высказалась Герман на местном телевидении.
Свои слова бывший министр объяснила сильным ухудшением экономики в стране за время правления Зеленского. Герман решила, что именно Зеленский сделал украинцев нищими, а следующую зиму холодной и голодной.
«Бесправие, нищенство, холод и голод — вот какой приговор оказался», — подытожила спикер. Так Герман иронически обыграла слова самого украинского лидера, которые он однажды произнес.
Перед выборами в 2019 году Зеленский сказал Петру Порошенко, что он станет даже не его оппонентом, а его приговором. Интересно, что себя самого он нарек при этом итогом ошибок и обещаний прошлого президента страны.