Авиаконструктор оценил надежность разбившегося в Индонезии Boeing

Самолет Boeing 737-500, который рухнул в Яванское море, отличается надежностью. Раньше падали самолеты серии 737 MAX. У лайнеров 737-500 все в порядке в техническом плане. Об этом «360» рассказал главный конструктор НПО «Аэроволга» Дмитрий Суслаков.

«Если развитие вот этой линейки 737-й рассмотреть в виде кривой, то серия, которая 737-400, 737-500, 737-700 и 737-800, — это как бы пик надежности и технического совершенства. Бились 737 MAX», — заявил Суслаков.

По его словам, в самолетах серии MAX перегнули с автоматизацией: пилоты не могли вовремя распознать отказ автоматики. В Boeing 737-500 одна из наиболее совершенных и сбалансированных систем автоматики.

«Там много выполняет автомат, но под постоянным контролем пилота. Система человеку доверяет. Хотя если ей неправильно пользоваться, <…> то там можно накосорезить, есть такое», — добавил инженер.

Суслаков подчеркнул, что в современных самолетах единичный отказ оборудования не приводит ни к чему плохому. Обычно авиакатастрофы происходят из-за сочетания нескольких факторов.

Пассажирский Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya потерпел крушение в Яванском море спустя несколько минут после вылета из Джакарты в Понтианак. На борту лайнера находились 65 человек: 53 пассажира, в том числе 10 детей, и 12 членов экипажа. Причину падения самолета в море еще предстоит выяснить.