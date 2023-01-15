Мир 15 января 2023, 16:23 Все пассажиры самолета в Непале погибли Yeti Airlines: при крушении самолета в Покхаре погибли все 72 человека Викимедиа

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Все 72 человека, находившиеся на борту самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли при крушении. Об этом в беседе с ТАСС сообщил представитель перевозчика Пемба Шерпа.

«Все находившиеся на борту мертвы», — сказал он.

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Также собеседник агентства назвал неправдой слухи о выживших. Шерпа сказал, что опознание тел погибших начнется 16 января.

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Он рассказал, что на месте падения самолета до сих пор работают спасатели. Они извлекают тела погибших из-под обломков воздушного транспорта. Останки направляют в больницы Покхары — ближайшего к аэропорту города.

Самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines рухнул на землю в первые минуты взлета. Причина произошедшего пока не известна. На борту воздушного транспорта находились 68 пассажиров, четверо из них имели российское гражданство. Помимо них в салоне самолета летели четыре члена экипажа.